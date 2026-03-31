Украина провела срочную замену в стартовом составе на спарринг с Албанией

Во вторник, 31 марта, сборная Украины встретится с Албанией в товарищеском матче.

Ранее главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров огласил стартовый состав, однако перед началом поединка стало известно, что в первой одиннадцатке была произведена замена.

Читай также: Украина огласила стартовый состав на спарринг с Албанией

Как сообщает пресс-служба УАФ, вместо Виталия Миколенко в составе украинской сборной на поле выйдет Богдан Михайличенко.

Причины срочной замены не уточняются.

Матч Украина - Албания будет сыгран в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее была названа бригада арбитров на матч Украина - Албания.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!