Украина провела срочную замену в стартовом составе на спарринг с Албанией

Богдан Михайличенко заменит Виталия Миколенко.
Сегодня, 21:42       Автор: Игорь Мищук
Богдан Михайличенко / Getty Images

Во вторник, 31 марта, сборная Украины встретится с Албанией в товарищеском матче.

Ранее главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров огласил стартовый состав, однако перед началом поединка стало известно, что в первой одиннадцатке была произведена замена.

Как сообщает пресс-служба УАФ, вместо Виталия Миколенко в составе украинской сборной на поле выйдет Богдан Михайличенко.

Причины срочной замены не уточняются.

Матч Украина - Албания будет сыгран в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Богдан Михайличенко сборная Албании Виталий Миколенко

