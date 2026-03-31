Украина провела срочную замену в стартовом составе на спарринг с Албанией
Богдан Михайличенко заменит Виталия Миколенко.
Во вторник, 31 марта, сборная Украины встретится с Албанией в товарищеском матче.
Ранее главный тренер украинской национальной команды Сергей Ребров огласил стартовый состав, однако перед началом поединка стало известно, что в первой одиннадцатке была произведена замена.
Как сообщает пресс-служба УАФ, вместо Виталия Миколенко в составе украинской сборной на поле выйдет Богдан Михайличенко.
Причины срочной замены не уточняются.
Матч Украина - Албания будет сыгран в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.
