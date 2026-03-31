Украина огласила стартовый состав на спарринг с Албанией
Украинцы проведут товарищескую встречу с албанцами.
Во вторник, 31 марта, сборная Украины сыграет товарищеский матч с Албанией.
Перед поединком главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров огласил стартовый состав своей команды.
Украина: Ризнык - Конопля, Забарный, Сарапий, Миколенко - Ярмолюк, Малиновский, Шапаренко - Гуцуляк, Волошин, Яремчук.
Запасные: Нещерет, Трубин, Михайличенко, Сваток, Бондар, Пономаренко, Пихаленок, Цыганков, Судаков, Тымчик, Зубков, Калюжный.
Матч Украина - Албания будет сыгран в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.
