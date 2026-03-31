Сборная Украины проведет спарринг с Албанией в новой форме

Украинцы выйдут на поле в синем комплекте экипировки.

Во вторник, 31 марта, сборная Украины встретится в товарищеском матче с Албанией.

В день поединка украинская национальная команда определилась, в какой форме проведет матч.

Как сообщает пресс-служба УАФ, украинцы впервые сыграют в недавно представленном новом гостевом синем комплекте экипировки.

Матч Украина - Албания будет сыгран в испанской Валенсии и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее была названа бригада арбитров на матч Украина - Албания.

