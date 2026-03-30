Украина – Албания: превью товарищеского матча

Сборная Украины во вторник, 31 марта, сыграет товарищеский матч против команды Албании.

После вылета в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира от Швеции украинская команда во время международной паузы проведёт ещё один матч — это будет спарринг.

Украина – Албания

21:45, Эстади Сьютат де Валенсия (Испания). Арбитр – Хуан Мартинес Мануэра (Испания)

Как команды провели предыдущие матчи?

Обе команды благодаря своим выступлениям в отборе к ЧМ-2026, где они заняли вторые места в группах, вышли в плей-офф, однако перед полуфиналами, по мнению экспертов, имели меньше шансов на победу, чем их соперники.

Эти ожидания оправдались. Сборная Украины фактически не имела шансов в матче против Швеции. Хет-трик Виктора Йокереша позволил шведам уверенно победить и выбить Украину из борьбы за выход на ЧМ.

Источник: Getty Images

У Албании матч против Польши проходил значительно более конкурентно. Именно албанцы открыли счёт и до середины второго тайма вели. Однако затем Роберт Левандовский взял игру на себя, сравнял счёт, а позже Пётр Зелинский вывел Польшу вперёд.

Албания пыталась спастись, но им это не удалось, поэтому теперь команды сыграют между собой в товарищеском матче.

Ориентировочные составы

Перед матчем против Швеции у Сергея Реброва были проблемы с составом, но тот матч был значительно важнее. Сейчас на это можно не обращать внимания, и, вероятно, ротация будет существенной.

Не станет сюрпризом, если шанс сыграть получит Дмитрий Ризнык, а возможно, и дебютирует Руслан Нещерет. Илья Забарный провёл один из худших матчей за сборную, поэтому, возможно, ему дадут шанс реабилитироваться, а может — и отдохнуть.

Источник: Getty Images

Хотелось бы увидеть в стартовом составе Матвея Пономаренко, а в целом большинство болельщиков, похоже, ожидают увидеть 11 игроков, которые не выходили в старте против Швеции.

Ориентировочный состав Украины: Ризнык — Конопля, Бондарь, Сарапий, Миколенко — Очеретько — Судаков, Пихалёнок — Волошин, Пономаренко, Гуцуляк

Возможно, одной из причин поражения Албании в матче против Польши стала потеря на старте игры центрального защитника Арлинда Айети, который, конечно, не сыграет и против Украины.

Кроме того, сложно прогнозировать составы на товарищеские матчи, особенно если это игра после недавно проигранного важного поединка.

Ориентировочный состав Албании: Дайсинани — Хюсай, Исмайли, Джимсити, Пило — Рамадани, Асллани — Байрами, Лячи, Ходжа — Бройя.

Источник: Getty Images

Прогноз на матч

Прогнозировать победителя товарищеских матчей — всегда неблагодарное дело. У команд может быть разный настрой и не самые оптимальные составы.

В пользу Украины может говорить и тот факт, что для Сергея Реброва это может быть один из последних матчей во главе сборной, поэтому было бы важно одержать победу.

Эксперты в этом матче называют фаворитом сборную Украины, хотя ее преимущество очень маленькое. Специалисты по betking предлагают коэффициент на победу украинцев 2,71, тогда как на Албанию можно поставить за 2,50. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3,25.

Прогноз ISPORT: Украина не проигрывает.

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ

Лицензия на проведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 26.04.2021 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 12.04.2021 года №150 с изменениями

Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 05.12.2024 года, выдана ООО СЛОТС Ю.ЭЙ. на основании Решения КРАИЛ от 21.11.2024 года №559

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!