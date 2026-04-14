Игрок Полесья достиг отметки в 100 матчей

Накануне защитник Полесья Эдуард Сарапий принял участие в игре против Полтавы, для него этот матч стал юбилейным.

Для 26-летнего игрока эта игра стала 100-м в УПЛ. Он смог достичь такой отметки, выступая за Днепр-1, в этой команде он провел 56 матчей, а в футболке "волков" - 44.

Напомним, что дебют Сарапия в чемпионате Украины состоялся в августе 2022 года в составе Днепра-1. Тогда впервые на поле в рамках УПЛ он вышел против киевского Динамо.

Добавим, что в активе у Эдуарда 11 голов и 4 голевые передачи в элитном дивизионе, сообщает пресс-служба УПЛ.

