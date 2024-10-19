Варан получил должность в своем последнем клубе

Бывший защитник сборной Франции Рафаэль Варан уже нашел себе новую работу, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, минувшим летом Варан присоединился к Комо свободным агентом, но уже в сентябре принял решение завершить карьеру.

Причиной стали постоянные травмы, потому француз решил просто повесить бутсы на гвоздь.

Однако он не ушел из футбола. Комо предложил Варану должность в совете директоров клуба, которую экс-игрок принял.

Как утверждает инсайдер, все документы уже подписаны, и вскоре француз приступит к своей новой работе.

Ранее также сообщалось, что Луис Суарес готов продолжить футбольную карьеру.

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