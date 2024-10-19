Суарес готов продлить контракт с Интер Майами

Нападающий Интер Майами Луис Суарес хочет продолжить с клубом контракт, утверждает ESPN.

Напомним, что контракт уругвайца заканчивается 31-го декабря 2024 года, однако форвард хотел остаться в клубе.

Суарес уже подтвердил, что его агент начал переговоры с Интером.

"Мой представитель разговаривает с клубом, но я спокоен. Собираюсь закончить сезон наилучшим образом, чего я и хотел, и показать команде, что пришел с желанием.

Чувствую себя хорошо физически и надеюсь, что продолжу быть частью истории клуба", - признался форвард.

Отметим, что у 37-летнего нападающего 18 забитых голов в 26 матчах чемпионата.

Ранее также сообщалось, что лидер МЮ хотел покинуть клуб летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!