iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Холанд повторил предрождественский рекорд АПЛ

Скандинав оформил дубль.
Сегодня, 19:41       Автор: Антон Федорцив
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд приложился к разгрому лондонского Вест Хэма в 17-м туре английской Премьер-лиги. Нападающий оформил 19 голов к Рождеству и присоединился к тройке легенд лиги, сообщает Opta Sports.

Норвежец повторил лучший результат в истории. До Холанда такое достижение покорилось английским нападающим Энди Коулу (сезон 1993/94) и Кевину Филлипсу (1999/2000), а также уругвайцу Луису Суаресу (2013/14).

Параллельно форвард "горожан" обошел португальскую звезду Криштиану Роналду в списке бомбардиров АПЛ всех времен. Теперь в активе Холанда 104 мяча. Следующий ориентир – экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент (106 голов).

Тем временем украинец Егор Ярмолюк приложился к победе Брентфорда над Вулверхэмптоном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Луис Суарес Эрлинг Холанд Энди Коул Кевин Филлипс

Статьи по теме

Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон
Ньюкасл расписал ничью с Челси Ньюкасл расписал ничью с Челси
Манчестер Сити расторг соглашение с Байером Манчестер Сити расторг соглашение с Байером
Аренда аргентинца Ман Сити в Байере под угрозой досрочного завершения Аренда аргентинца Ман Сити в Байере под угрозой досрочного завершения

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
просмотров

Последние новости

Бокс21:00
Бокс: расписание боев
Бокс20:58
Титановые пластины и удаление зубов: Пол перенес операцию после поражения от Джошуа
Европа20:35
"Сделал шаг вперед": Тренер Жироны оценил роль Цыганкова в команде
Бокс19:58
"Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом
Украина19:55
Суперлига: Днепр разгромил Нико-Баскет, Кривбасс одолел Запорожье
Европа19:41
Холанд повторил предрождественский рекорд АПЛ
Украина19:10
УХЛ: Кременчуг разобрался с Крыжинкой Кэпиталз
Европа18:58
Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон
Бокс18:27
"Хорошее избиение": Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа
Европа18:20
Бавария определила стратегию на зимнее окно
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK