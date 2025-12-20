Холанд повторил предрождественский рекорд АПЛ

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд приложился к разгрому лондонского Вест Хэма в 17-м туре английской Премьер-лиги. Нападающий оформил 19 голов к Рождеству и присоединился к тройке легенд лиги, сообщает Opta Sports.

Норвежец повторил лучший результат в истории. До Холанда такое достижение покорилось английским нападающим Энди Коулу (сезон 1993/94) и Кевину Филлипсу (1999/2000), а также уругвайцу Луису Суаресу (2013/14).

Параллельно форвард "горожан" обошел португальскую звезду Криштиану Роналду в списке бомбардиров АПЛ всех времен. Теперь в активе Холанда 104 мяча. Следующий ориентир – экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент (106 голов).

Тем временем украинец Егор Ярмолюк приложился к победе Брентфорда над Вулверхэмптоном.

