Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2: обзор матча и результат игры 20.12.2025

В субботу, 20 декабря, Тоттенхэм принимал на своем поле Ливерпуль в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

Оказавшись в большинстве, команда Арне Слота во втором тайме сумела обеспечить себе победный результат со счетом 2:1.

В первом тайме соперники обошлись без забитых мячей, а "шпоры" на 33-й минуте остались в меньшинстве, когда прямую красную карточку за грубый фол получил Хави Симонс.

После перерыва Ливерпулю удалось выйти вперед на 56-й минуте усилиями Александера Исака, а спустя десять минут Юго Экитике удвоил преимущество "красных", поразив ворота оппонентов ударом головой.

Ближе к концу встречи Ришарлисон один гол отквитал, а уже в компенсированное к матчу время второе предупреждение заработал Кристиан Ромеро и также покинул поле. Однако даже вдевятером Тоттенхэм имел неплохие возможности отыграться, но счет остался неизменным.

Ливерпуль, набрав 29 очков, занимает на данный момент пятое место в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэм с 22 баллами идет на 13-й позиции.

Статистика матча Тоттенхэм - Ливерпуль 17-го тура чемпионата Англии

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2

Голы: Ришарлисон, 83 - Исак, 56, Экитике, 66

Ожидаемые голы (xG): 1.02 - 0.60

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 5 - 4

Угловые: 2 - 6

Фолы: 9 - 7

Тоттенхэм: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс - Бентанкур, Грэй (Пальинья, 71) - Кудус (Джонсон, 58), Бергвалль (Одобер, 71) Симонс - Коло Муани.

Ливерпуль: Алиссон - Брэдли (Исак, 46, Фримпонг, 60), Конате, Ван Дейк, Керкез - Гравенберг, Джонс - Собослаи, Макаллистер, Вирц - Экитике.

Предупреждения: Ромеро, ван де Вен, Бентанкур - Конате, Собослаи.

Удаления: Симонс, 33, Ромеро, 90+3.

