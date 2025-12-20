iSport.ua
Ньюкасл расписал ничью с Челси

"Сороки" не удержали победный счет.
Сегодня, 16:40       Автор: Антон Федорцив
Ньюкасл – Челси / Getty Images
Ньюкасл – Челси / Getty Images

Хозяева ошеломили лондонцев быстрым голом. Ньюкасл использовал первый же шанс забить. Это Вольтемаде сориентировался во вратарской "синих" и отправил мяч в сетку после попытки Гордона пробить.

Ранний успех придал "сорокам" уверенности. Подопечные Эдди Хау остро атаковали и нивелировали все попытки Челси. В такой ситуации тайнсайдцы удвоили преимущество еще до экватора тайма – Вольтемаде в касание замкнул прострел Гордона.

Перед перерывом немец мог оформить хет-трик, но не попал в створ. Челси ожил во втором тайме. Вернул "синих" в игру Джеймс, который прямым ударом со штрафного не оставил шансов Рамсдейлу.

Теперь лондонцы взяли мяч под контроль. В конце концов, их давление привело и ко второму мячу. Педро убежал на свидание с кипером и пробил тому под опорную ногу – 2:2. Далее последовал открытый футбол, в котором ни одна из команд не вырвала победу.

Статистика матча Ньюкасл – Челси 17-го тура чемпионата Англии

Ньюкасл – Челси – 2:2
Голы: Вольтемаде, 4, 20 – Джеймс, 49, Педро, 66

Ожидаемые голы (xG): 2.26 - 1.26
Владение мячом: 47 % - 53 %
Удары: 11 - 13
Удары в створ: 5 - 4
Угловые: 6 - 4
Фолы: 13 - 14

