Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон

"Пчелы" покорили Молинью.
Сегодня, 18:58       Автор: Антон Федорцив
Егор Ярмолюк (слева) / Getty Images
Украинец Егор Ярмолюк приложился к выездной победе над Вулвз. Хавбек вышел в старте Брентфорда и провел на поле все 90 минут. Он выполнил 57 передач с точностью 86 %.

Главным героем "пчел" стал Кин Льюис-Поттер. Крайний нападающий оформил дубль во втором тайме. Сначала он из центра штрафного воспользовался забросом Янельта, а затем в падении замкнул прострел Дамсгора.

Благодаря победе Брентфорд поднялся на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Пчелы" набрали 23 очка. В активе же Вулвз осталось 2 пункта (20-я позиция).

Статистика матча Вулверхэмптон – Брентфорд 17-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2
Голы: Льюис-Поттер, 63, 83

Ожидаемые голы (xG): 1.29 - 1.28
Владение мячом: 47 % - 53 %
Удары: 9 - 7
Удары в створ: 2 - 6
Угловые: 3 - 4
Фолы: 12 - 15

