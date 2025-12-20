Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон

Украинец Егор Ярмолюк приложился к выездной победе над Вулвз. Хавбек вышел в старте Брентфорда и провел на поле все 90 минут. Он выполнил 57 передач с точностью 86 %.

Главным героем "пчел" стал Кин Льюис-Поттер. Крайний нападающий оформил дубль во втором тайме. Сначала он из центра штрафного воспользовался забросом Янельта, а затем в падении замкнул прострел Дамсгора.

Благодаря победе Брентфорд поднялся на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Пчелы" набрали 23 очка. В активе же Вулвз осталось 2 пункта (20-я позиция).

Статистика матча Вулверхэмптон – Брентфорд 17-го тура чемпионата Англии

Вулверхэмптон – Брентфорд – 0:2

Голы: Льюис-Поттер, 63, 83

Ожидаемые голы (xG): 1.29 - 1.28

Владение мячом: 47 % - 53 %

Удары: 9 - 7

Удары в створ: 2 - 6

Угловые: 3 - 4

Фолы: 12 - 15

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!