Манчестер Сити расторг соглашение с Байером

Полузащитник Клаудио Эчеверри не будет выступать в Бундеслиге во второй половине сезона. Английский Манчестер Сити и леверкузенский Байер расторгли арендный договор, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Клубы договорились заранее завершить соглашение по хавбеку. Зимой Эчеверри вернется в ряды "горожан", чтобы уехать в новую аренду. Скорее всего, он будет выступать в испанской Жироне.

В нынешней кампании Эчеверри сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В ряды Манчестер Сити он перебрался в январе. С тех пор аргентинец провел 3 матча (1 гол) за "горожан".

К слову, лондонский Челси и Манчестер Юнайтед сразятся за хавбека сборной США из Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!