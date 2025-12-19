iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити расторг соглашение с Байером

"Горожане" заберут проспекта из Германии.
Сегодня, 19:26       Автор: Антон Федорцив
Клаудио Эчеверри / Getty Images
Клаудио Эчеверри / Getty Images

Полузащитник Клаудио Эчеверри не будет выступать в Бундеслиге во второй половине сезона. Английский Манчестер Сити и леверкузенский Байер расторгли арендный договор, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Клубы договорились заранее завершить соглашение по хавбеку. Зимой Эчеверри вернется в ряды "горожан", чтобы уехать в новую аренду. Скорее всего, он будет выступать в испанской Жироне.

В нынешней кампании Эчеверри сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист. В ряды Манчестер Сити он перебрался в январе. С тех пор аргентинец провел 3 матча (1 гол) за "горожан".

К слову, лондонский Челси и Манчестер Юнайтед сразятся за хавбека сборной США из Борнмута.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Манчестер Сити Клаудио Эчеверри

Статьи по теме

Аренда аргентинца Ман Сити в Байере под угрозой досрочного завершения Аренда аргентинца Ман Сити в Байере под угрозой досрочного завершения
Руководство Манчестер Сити рассматривает смену главного тренера Руководство Манчестер Сити рассматривает смену главного тренера
Манчестер Сити установил рекорд для английских клубов Манчестер Сити установил рекорд для английских клубов
Брентфорд с Ярмолюком не сумел оставить Манчестер Сити в Кубке Брентфорд с Ярмолюком не сумел оставить Манчестер Сити в Кубке

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Европа21:06
Реал продвинул интересный пункт в соглашение по Эндрику
ЧМ-202620:30
Сборная Чехии получила нового тренера
Легкая атлетика20:07
Украинский гимнаст может сменить спортивное гражданство
Теннис19:55
Обладатель Кубка Дэвиса-2014 анонсировал завершение карьеры
Европа19:27
Форвард Ливерпуля стал обладателем Золотого мяча
Европа19:26
Манчестер Сити расторг соглашение с Байером
Европа18:57
Ибрагимович-младший заключил первый профессиональный контракт
Европа18:55
Флик не хочет продлевать контракт с Барселоной
Европа18:18
Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса
Европа18:17
Звезда Борнмута определился с предпочтениями
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK