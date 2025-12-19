Челси навяжет МЮ конкуренцию за хавбека сборной США

Полузащитник английского Борнмута Тайлер Адамс заинтересовал ряд местных грандов. Лондонский Челси собрался перехватить исполнителя в Манчестер Юнайтед, сообщает CaughtOffside.

"Вишни" стремятся выручить за американца 30-40 млн евро. Трансфер Адамса может состояться зимой, но более вероятно переход будет в летнее окно. Конкуренцию МЮ и Челси готов составить столичный Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Адамс провел 16 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 1 ассист. Контракт хавбека с Борнмутом действует до лета 2028 года. Ранее он выступал за Лидс, а также немецкий РБ Лейпциг и Нью-Йорк Ред Буллз.

Тем временем вождь Челси Энцо Мареска отреагировал на сватовство в Манчестер Сити.

