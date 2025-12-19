iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси навяжет МЮ конкуренцию за хавбека сборной США

"Синие" настроены перехватить цель манкунианцев.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Тайлер Адамс / Getty Images
Тайлер Адамс / Getty Images

Полузащитник английского Борнмута Тайлер Адамс заинтересовал ряд местных грандов. Лондонский Челси собрался перехватить исполнителя в Манчестер Юнайтед, сообщает CaughtOffside.

"Вишни" стремятся выручить за американца 30-40 млн евро. Трансфер Адамса может состояться зимой, но более вероятно переход будет в летнее окно. Конкуренцию МЮ и Челси готов составить столичный Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Адамс провел 16 поединков во всех турнирах, в которых оформил 2 гола и 1 ассист. Контракт хавбека с Борнмутом действует до лета 2028 года. Ранее он выступал за Лидс, а также немецкий РБ Лейпциг и Нью-Йорк Ред Буллз.

Тем временем вождь Челси Энцо Мареска отреагировал на сватовство в Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси борнмут манчестер юнайтед Тайлер Адамс

Статьи по теме

Челси резервом вырвал победу у Кардиффа в Кубке лиги Челси резервом вырвал победу у Кардиффа в Кубке лиги
МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1 МЮ и тройка лондонских клубов поборются за хавбека из Лиги 1
Капитан МЮ: Клуб хотел от меня избавиться Капитан МЮ: Клуб хотел от меня избавиться
Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса

Видео

Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка
Упущенные моменты в ничьей Шахтера и Риеки - видеообзор поединка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Ханна Эберг победой в спринте открыла этап в Анси, завтра на старт выйдут мужчины
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Подверженный травмам нападающий вернется в заявку Ювентуса
Европа18:17
Звезда Борнмута определился с предпочтениями
Европа17:29
Челси навяжет МЮ конкуренцию за хавбека сборной США
Биатлон17:26
Борковский впервые финишировал в очках, Кристиансен выиграл спринт в Анси
Формула 116:33
Бинотто поделился ожиданиями от дебюта Ауди
Европа15:58
сафонов выбыл из-за травмы после сомнительного пенальти
Другие15:17
Украина впервые в истории заработала очки на женском Кубке мира по лыжному двоеборству
Бокс14:53
Легендарный британец поделился ожиданиями от возможного боя Джошуа с Фьюри
Формула 114:28
Формула-1 отчиталась об огромном прогрессе в 2025 году
Европа14:25
Арне Слот объяснил, почему Салах не попадал в заявку на матчи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK