"Сделал шаг вперед": Тренер Жироны оценил роль Цыганкова в команде

Наставник каталонской команды поделился мнением об украинском вингере.
Сегодня, 20:35       Автор: Игорь Мищук
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел Санчес оценил выступления украинского вингера Виктора Цыганкова.

В частности, наставник каталонской команды высказался о лидерских качествах украинца.

Читай также: Феерия Цыганкова. Дубль и лучшая оценка в матче Ла Лиги

"Цыганков сделал шаг вперед. Он командный игрок, но ему нужно в какой-то момент проявить лидерские качества. Он много думает о команде, и когда его партнеры играют хорошо, он берет инициативу на себя.

Но ему всегда было немного сложно быть главным действующим лицом. В этом аспекте он прибавил. Он очень важен для нас, потому что у него большой таланта работы как с мячом, так и без него, как в атаке, так и в защите", - приводит слова Мичела AS.

Отметим, что в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 12 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что конкурент украинского голкипера Владислава Крапивцова отказался играть за Жирону.

