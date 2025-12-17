Звезда Интер Майами продлил контракт с клубом

Луис Суарес проведет в МЛС еще один сезон.

Интер Майами объявил о продлении контракта с Луисом Суаресом.

Прошлый контракт 38-летнего уругвайца истек в конце прошлого сезона, а сейчас стороны подписали новый.

Суарес проведет еще один сезон в МЛС, который, вероятней всего, станет для него последним.

В прошлом сезоне форвард забил 17 голов и сделал 17 ассистов в 50 матчах. Сейчас Суарес второй лучший бомбардир в истории клуба.

Ранее также сообщалось, что экс-форвард МЮ может перейти в гранд.

