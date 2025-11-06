iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер Майами потерял звезду на решающий матч плей-офф МЛС

Ветеран изрядно подвел команду.
Вчера, 20:29       Автор: Антон Федорцив
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Форвард Луис Суарес не поможет Интеру Майами в третьем поединке 1-го раунда плей-офф сезона-2025. МЛС дисквалифицировала нападающего на матч против Нэшвилла, сообщает ESPN.

Уругваец поплатился за неспортивное поведение. В предыдущем противостоянии с теннессийцами Суарес умышленно ударил соперника. Арбитр не наказал форварда карточкой, но наказание настигло ветерана.

В нынешнем сезоне Суарес провел 48 поединков во всех турнирах, в которых оформил 17 голов и 16 результативных передач. В сентябре он отбыл 3-матчевую дисквалификацию по мотивам массовой драки в поединке против Сиэтла.

Напомним, ранее Интер Майами проиграл Нэшвиллу второй матч плей-офф МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Луис Суарес интер майами

Статьи по теме

Месси забил, но Интер Майами уступил Нэшвиллу во втором матче серии Месси забил, но Интер Майами уступил Нэшвиллу во втором матче серии
Месси обновил голевой рекорд МЛС Месси обновил голевой рекорд МЛС
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK