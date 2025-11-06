Интер Майами потерял звезду на решающий матч плей-офф МЛС

Форвард Луис Суарес не поможет Интеру Майами в третьем поединке 1-го раунда плей-офф сезона-2025. МЛС дисквалифицировала нападающего на матч против Нэшвилла, сообщает ESPN.

Уругваец поплатился за неспортивное поведение. В предыдущем противостоянии с теннессийцами Суарес умышленно ударил соперника. Арбитр не наказал форварда карточкой, но наказание настигло ветерана.

В нынешнем сезоне Суарес провел 48 поединков во всех турнирах, в которых оформил 17 голов и 16 результативных передач. В сентябре он отбыл 3-матчевую дисквалификацию по мотивам массовой драки в поединке против Сиэтла.

Напомним, ранее Интер Майами проиграл Нэшвиллу второй матч плей-офф МЛС.

