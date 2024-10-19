Лидер МЮ хотел покинуть клуб летом
Бруну Фернандеш устал проигрывать.
Порлузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш хотел покинуть клуб, пишет ESPN.
минувшим летом хавбек порывался уйти из клуба, так как он устал постоянных поражений клуба.
Однако рукодство манкунианцев вовремя спохватилось и предложило португальцу новый очень солидный контракт.
Бруну принял его и остался в клубе, однако в текущем сезоне португалец блендная тень самого себя.
У Фернандеша лишь одна голевая передача в семи матчах в рамках АПЛ.
Ранее также тен Хаг отпроверг заявления о его скорой отставке.
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