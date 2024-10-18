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Тен Хаг опроверг слухи о своем скором увольнении

В клубе все идет по плану.
Сегодня, 17:25
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг заявил, что информация прессы об его увольнении - ложь.

Напомним, что после неудовлетворительных результатов клуба на старте сезона снова начала говорить о возможной отставке нидерландца.

При этом сам тренер считает, что все эти слухи - выдумки прессы, а в клубе, на самом деле, все идет по плану.

"Шум исходит только от некоторых из вас в прессе – вы пишете истории, сказки, приносите ложь.

Журналисты мне не верят. Я видел статьи. Конечно, мы недовольны тем положением, в котором находимся.

Но тем не менее внутри клуба все тихо и спокойно. Мы придерживаемся плана и очень убеждены, что он будет успешным", - приводит слова тен Хага BBC.

Ранее также легенда МЮ вспомнил, как они шутили над Криштиану Роналду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

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