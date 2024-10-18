Фернинанд: Мы часто издевались над Криштиану Роналду

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поделился воспоминаниями по поводу игры вместе с Криштиану Роналду.

По словам англичанина, в команде часто шутили над португальцем.

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"Он слишком рано получил футболку с 7 номером. Мы ему говорили, что настоящий номер 7 – это Бекхэм, а не он.

Мы часто издевались с него. В то время он был намного меньше нас. Я считал, что это поможет укрепить его стойкость. Мы постоянно задевали Роналду на тренировках. Если бы сейчас это показали по телевизору – то видео побило бы все рекорды", - приводит слова Рио The Mirror.

Ранее сообщалось, что Роналду установил новое достижение в сборной Португалии.

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