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Золото на белом: Клуб Роналду представил новую форму

Ан-Наср показал свой третий комплект экипировки.
Сегодня, 19:33
Новая форма Ан-Насра / instagram.com/alnassr
Новая форма Ан-Насра / instagram.com/alnassr

Саудовский Ан-Наср презентовал третий комплект формы на сезон-2024/25.

Новая экипировка клуба от технического партнера adidas выполнена в белом цвете с золотыми вставками.

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В презентации формы принял участие звездный игрок команды Криштиану Роналду.

Отметим, что основными цветами Ан-Насра являются желтый и синий.

На данный момент Ан-Наср с 14 очками после шести сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего Аль-Хиляля на четыре балла.

Ранее сообщалось, что клуб Роналду готов подписать звезду Манчестер Сити, предложив невероятную зарплату.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форма Криштиану Роналду ан-наср

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