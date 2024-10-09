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Клуб Роналду готов подписать звезду Ман Сити, предложив невероятную зарплату

Кевин де Брюйне может стать игроком Ан-Насра.
Вчера, 23:14
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне летом может перейти в Саудовскую Аравию

Как сообщает TeamTalk, Ан-Наср связался с представителями бельгийца, чтобы предложить им обсудить персональный контракт. Хавбеку предлагают зарплату в размере 1 млн евро в год.

Относительно продолжительности соглашения пока нет информации, как и относительно реакции футболиста на предложение от «желто-голубых».

Стоит отметить, что контракт Кевина с Манчестер Сити заканчивается этим летом, поэтому, «горожане» рискуют ничего не получить за одну из своих звезд.

Напомним, ранее сообщалось, что Криштиану Роналду хочет видеть де Брюйне в Ан-Насре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Криштиану Роналду Кевин Де Брюйне

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