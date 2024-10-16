Роналду установил новое достижение в сборной Португалии

В рамках четвертого тура Лиги наций Португалия сыграла вничью с Шотландией (0:0).

На поле в стартовом составе вышел легендарный нападающий Криштиану Роналду, который отметился новым достижением.

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Португалец провел свой 200 матч в составе национальной команде. Свою первую игру он сыграл 11 октября 2003 года.

За этот 21 год Криштиану забил 133 гола и сделал 45 голевых передач.

Вместе со сборной он выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций 2019 года.

Ранее сообщалось, что Роналду установил очередной рекорд, опередив Месси.

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