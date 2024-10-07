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Роналду установил очередной рекорд, опередив Месси

Португалец стал первым, кто забил в 600 матчах за карьеру.
Сегодня, 12:37
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду установил новое карьерное достижение.

Как сообщает международная федерация футбольной истории и статистики, матч против Аль-Орубы стал для Роналду 600-ым, в котором он отметился хотя бы одним голом.

Криштиану стал первым футболистом в истории, которому удалось это сделать. Лионель Месси на данный момент забил в 544 матчах.

В 374 матчах португалец забил однажды, в 160 оформлял дубль, в 55 - хет-трик, в 9 - покер и в 2 пента-трик.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду посоветовал своему клубу подписать звезду Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду

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