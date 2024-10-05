Роналду посоветовал Ан-Насру подписать звезду Манчестер Сити

Криштиану хотел бы видеть Кевина де Брюйне в составе.

Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне вскоре может покинуть Манчестер Сити.

Как сообщает Goal, нападающй Ан-Насра Криштиану Роналду посоветовал клубу подписать бельгийца.

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Контракт Кевина с Манчестер Сити рассчитан до конца текущего сезона, стороны пока не могут договориться о продлении.

Де Брюйне стал футболистом Манчестер Сити в 2015 году. За это время он провел 399 матчей, забил 103 гола и сделал 171 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что футболиста Манчестер Сити арестовали за кражу.

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