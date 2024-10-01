"Я привык бить рекорды": Роналду озвучил новую цель на закате карьеры

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду, ныне выступающий за Аль-Наср, заявил, что наслаждается футболом и не думает о конкуренции:

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"Меня больше не волнует, являюсь ли я лучшим игроком мира. Просто уже не беспокоит этот вопрос. Мне приятно продолжать забивать, но успехи команды важнее.

Я привык бить рекорды, но больше не гонюсь за ними. Сейчас я хочу наслаждаться игрой и победами команды", - цитирует Роналду BBC.

Напомним, за свою карьеру Роналду поиграл за Реал, Манчестер Юнайтед, Ювентус и Спортинг.

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