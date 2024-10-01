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"Мне осталось немного": Роналду заговорил о завершении карьеры после победы в матче азиатской Лиги чемпионов

Криштиану наслаждается остатком своего периода в качестве профессионального футболиста.
Сегодня, 09:57
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках азиатской Лиги чемпионов Ан-Наср одолел Аль-Райан.

После победы Криштиану Роналду неоднозначно высказался относительно своего будущего. Португалец заявил, что он будет играть в футбол еще не долгий переиод времени.

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"Сейчас я просто наслаждаюсь игрой в футбол, потому что знаю, что мне осталось не так много времени на поле.

Для меня сейчас не важно быть лучшим игроком или выигрывать награды. Для меня сейчас важно получать удовольствие и помогать своей команде", - заявил Роналду.

Отметим, что победу коллективу Стефано Пиоли принесли именно Криштиану и его звездный партнер Садио Мане.

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