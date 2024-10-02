Футболиста Манчестер Сити арестовали за кражу
Полузащитник Манчестер Сити Матеус Нунес оказался в мадридской тюрьме после кражи.
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Mundo, 26-летний футболист был задержан утром 8 сентября на дискотеке La Riviera, а затем доставлен в местный полицейский участок для допроса.
Нунес был арестован после инцидента с 58-летним мужчиной в туалете ночного клуба. Футболист Манчестер Сити украл мобильный телефон у мужчины после того, как тот попытался сфотографировать его в туалете.
Читай также: Мадонна в шапке-ушанке посетила матч Челси со своим молодым бойфрендом
Нунеса доставили в полицейский участок, а через несколько часов отпустили после вмешательства адвоката. Вскоре футболист предстанет перед судом.
Матеус перешел в Манчестер Сити летом 2023 года из Вулверхэмптона за 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что легенду Арсенала задержали по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии после Октоберфеста.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!