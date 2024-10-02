Футболиста Манчестер Сити арестовали за кражу

Матеус Нунес совершил преступление несколько недель назад, но про него стало известно только сейчас.

Полузащитник Манчестер Сити Матеус Нунес оказался в мадридской тюрьме после кражи.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на El Mundo, 26-летний футболист был задержан утром 8 сентября на дискотеке La Riviera, а затем доставлен в местный полицейский участок для допроса.

Нунес был арестован после инцидента с 58-летним мужчиной в туалете ночного клуба. Футболист Манчестер Сити украл мобильный телефон у мужчины после того, как тот попытался сфотографировать его в туалете.

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Нунеса доставили в полицейский участок, а через несколько часов отпустили после вмешательства адвоката. Вскоре футболист предстанет перед судом.

Матеус перешел в Манчестер Сити летом 2023 года из Вулверхэмптона за 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что легенду Арсенала задержали по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии после Октоберфеста.

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