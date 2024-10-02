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Мадонна в шапке-ушанке посетила матч Челси со своим молодым бойфрендом

Поп королева стала свидетелем феноменальной игры Коула Палмера.
Сегодня, 12:25
Мадонна / Getty Images
Мадонна / Getty Images

Поединок чемпионата Англии по футболу между Челси и Брайтоном посетила легендарная певица, королева поп-музыки Мадонна. 66-летняя артистка была на поединке со своим 28-летним бойфрендом.

Мадонна была одета в черную шапку-ушанку.

Напомним, что американская исполнительница стала свидетелем невероятного перформанса лидера Челси Коула Палмера, за первый тайм забившего сразу четыре гола в ворота Брайтона.

После матча сам Палмер в интервью подчеркнул, что должен был забивать шесть голов.

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