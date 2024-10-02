Мадонна в шапке-ушанке посетила матч Челси со своим молодым бойфрендом
Поп королева стала свидетелем феноменальной игры Коула Палмера.
Поединок чемпионата Англии по футболу между Челси и Брайтоном посетила легендарная певица, королева поп-музыки Мадонна. 66-летняя артистка была на поединке со своим 28-летним бойфрендом.
Мадонна была одета в черную шапку-ушанку.
Напомним, что американская исполнительница стала свидетелем невероятного перформанса лидера Челси Коула Палмера, за первый тайм забившего сразу четыре гола в ворота Брайтона.
После матча сам Палмер в интервью подчеркнул, что должен был забивать шесть голов.
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