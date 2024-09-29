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"Должен был забивать шесть": Палмер прокомментировал свой рекорд

По словам хавбека, Мареска составил идеальный план на игру.
Сегодня, 11:22
Коул Палмер / Getty Images
Коул Палмер / Getty Images

Хавбек Челси Коул Палмер прокомментировал матч против Брайтона.

Напомним, 22-летний игрок оформил покер еще в первом тайме и установил уникальное достижение в рамках АПЛ.

Сам же Палмер заявил, что должен был забивать больше, инструкции Марески идеально подошли к игре против Брайтона.

"Я должен был иметь пять или шесть. Когда я упустил первый шанс, я был расстроен, но с их манерой игры и высокой линией я чувствовал, что у нас будет больше шансов.

Менеджер выстроил хороший план игры, мы знали, как атаковать их, отдавая первые передачи. Брайтон - хорошая команда, хорошо владеющая мячом. Они играют так же, как и мы. Три очка - это то, что нам было нужно, и мы это получили", - приводит слова Палмера 90Min.

Ранее также сообщалось, кто может заменить Родри в Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коул Палмер

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