"Должен был забивать шесть": Палмер прокомментировал свой рекорд
Хавбек Челси Коул Палмер прокомментировал матч против Брайтона.
Напомним, 22-летний игрок оформил покер еще в первом тайме и установил уникальное достижение в рамках АПЛ.
Сам же Палмер заявил, что должен был забивать больше, инструкции Марески идеально подошли к игре против Брайтона.
"Я должен был иметь пять или шесть. Когда я упустил первый шанс, я был расстроен, но с их манерой игры и высокой линией я чувствовал, что у нас будет больше шансов.
Менеджер выстроил хороший план игры, мы знали, как атаковать их, отдавая первые передачи. Брайтон - хорошая команда, хорошо владеющая мячом. Они играют так же, как и мы. Три очка - это то, что нам было нужно, и мы это получили", - приводит слова Палмера 90Min.
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