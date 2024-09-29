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Сити может подписать хавбека сборной Италии вместо травмированного Родри

Торино не захочет просто так отпускать Самуэле Риччи.
Сегодня, 09:35
Самуэле Риччи / Getty Images
Самуэле Риччи / Getty Images

Манчестер Сити рассматривает возможность покупки нового опорного полузащитника, утверждает The Guardian.

Напомним, что ранее основной хавбек клуба Родри получил тяжелую травму и пропустит весь сезон.

А потому Гвардиоле нужен новый опорник, так как в текущем составе "горожан" никто не обладает нужным испанцу функционалом.

Как утверждает издание, выбор пал на опорника Торино и сборной Италии Самуэле Риччи.

Трансфермаркт оценивает 23-летнего игрока в 22 млн евро, однако клуб не захочет просто так продавать Риччи посреди сезона, а также с учетом нынешней формы "быков" сделка может оказаться существенно дороже.

Ранее также воспитанник Сити установил уникальное достижение в рамках АПЛ,

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: торино Манчестер Сити

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