Сити может подписать хавбека сборной Италии вместо травмированного Родри

Торино не захочет просто так отпускать Самуэле Риччи.

Манчестер Сити рассматривает возможность покупки нового опорного полузащитника, утверждает The Guardian.

Напомним, что ранее основной хавбек клуба Родри получил тяжелую травму и пропустит весь сезон.

А потому Гвардиоле нужен новый опорник, так как в текущем составе "горожан" никто не обладает нужным испанцу функционалом.

Как утверждает издание, выбор пал на опорника Торино и сборной Италии Самуэле Риччи.

Трансфермаркт оценивает 23-летнего игрока в 22 млн евро, однако клуб не захочет просто так продавать Риччи посреди сезона, а также с учетом нынешней формы "быков" сделка может оказаться существенно дороже.

Ранее также воспитанник Сити установил уникальное достижение в рамках АПЛ,

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