Гвардиола подтвердил, что Родри больше не сыграет в этом сезоне

Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о состоянии здоровья Родри, который получил тяжелую травму.

По словам испанского специалиста, лидер его команды и его соотечественник больше не сыграет в рамках текущей кампании.

«Сегодня утром ему сделали операцию на крестообразной связке и частично - на мениске. К следующему сезону он будет готов. Этот сезон для него закончен.

Конечно это большая потеря для нас, но футбол суровое дело. Будем как-то выходить из этой ситуации», - сказал Гвардиола.

Напомним, ранее сообщалось, что Родри жаловался на большое количество матчей.

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