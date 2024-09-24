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Легенду Арсенала задержали по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии после Октоберфеста

Йенс Леманн хорошо провел время в компании пива.
Вчера, 22:45
Йенс Леманн / Getty Images
Йенс Леманн / Getty Images

Бывшего голкипера Арсенала и сборной Германии Йенса Леманна задержала полиция, пишет Daily Mail.

По информации издания, сотрудники полиции остановили авто с необычным поведением, за рулем которого и был Леманн.

Полицйеские заметили сильный запах алкоголя и странное поведение водителя, однако алкотест не дал "пригодных" результатов.

 Потому Леманну назначили анализ крови, а на время проведения следствия у него отобрали водительское удостоверение.

Очеивдцы сообщают, что экс-кипер возвращался с Октоберфеста, где выпил немало пива и даже успел поплясать на скамейках.

Ранее также сообщалось, что Барселона начала переговоры с экс-кипером Ювентуса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Йенс Леманн

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