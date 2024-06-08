Легенда Арсенала усомнился в том, что Артета подходит клубу

Бывший голкипер Арсенала Йенс Леманн высказался об успеха Микеля Артеты в клубе.

"Артета очень хорошо поработал, поднимая Арсенал. Но подходит ли он команде сейчас... Я не уверен. Состоятельность нужно доказывать.

Мы могли выиграть АПЛ дважды. В прошлом году Арсенал лидировал и за один месяц упустил титул. Кульминацией стал момент, когда Сака промахнулся с пенальти в матче с Вест Хэмом при 2:0, в итоге ничья. Минус два очка".

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"Люди, нанимающие тренеров, иногда не понимают, что их личность тоже очень важна. Посмотрите на личность тренера. Он победитель или просто хороший парень, который выводит вас на определенный уровень, а потом все заканчивается?" – сказал немец в интервью The Telegraph.

Напомним, Арсенал завершил прошлый сезон АПЛ на втором месте, остав от чемпиона турнира Манчестер Сити на два очка.

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