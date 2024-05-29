Арсенал готов сделать Артету одним из самых высокооплачиваемых тренеров лиги

Обсуждение нового контракт начнется в ближайшее время.

Арсенал собирается предложить новый контракт своему тренеру Микелю Артете, пишет Daily Mail.

Напомним, действующее соглашение истекает в 2025 году, и обе стороны готовы обсудить новый контракт.

Издание утверждает, что руководство "канониров" на 100% доверяет испанцу, а потому готовы существенно увеличить его оклад. По текущему контракту Артета получает 9 млн евро в год.

Утверждается, что Артета может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ и по зарплате станет ближе к Пепу Гвардиоле, зарабатывающему в Манчестер Сити 20 млн в год.

Ранее также Бавария наконец официально объявила нового тренера.

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