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Бавария объявила о назначении Компани

Бельгийский специалист подписал контракт до 2027 года.
Вчера, 18:14
fcbayern.de
fcbayern.de

Венсан Компани назначен главным тренером мюнхенской Баварии.

Контракт с бельгийским специалистом рассчитан до 2027 года.

Напомним, что ранее Компани тренировал Бернли, который вывел в АПЛ, однако в прошлом сезоне команда вновь вылетела в Чемпионшип.

"Все мы в клубе согласны с тем, что Венсан Компани — подходящий тренер для Баварии, и с нетерпением ждем совместной работы. Макс Эберл и Кристоф Фройнд никогда не сдавались и кропотливо работали, чтобы найти тренера, который приведет Баварию к успеху и будет развивать ее дальше, используя новые идеи.

Венсан Компани олицетворяет именно ту сплоченность и командный дух, которые нам нужны", - заявил генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дрисен.

Ранее сообщалось, что Бавария заплатит 10-15 млн евро Бернли за Компани.

Также напомним, что с главным тренером определилась и Барселона.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Венсан Компани Бавария Мюнхен

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