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Официально: Флик - новый тренер Барселоны

Немецкий специалист встал у руля каталонского клуба.
Вчера, 15:05
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Хан-Дитер Флик возглавил Барселону. Об этом клуб объявил в соцсетях.

По данным журналиста Фабрицио Романо, немецкий специалист подписал контракт на 2 года с зарплатой в 3 млн евро в год.

Напомним, Флик за свою карьеру успел поработать в Баварии и сборной Германии. С мюнхенцами он выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что президент Барселоны намерен вернуть бывшего спортивного директора.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ханс-Дитер Флик

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