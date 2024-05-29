Официально: Флик - новый тренер Барселоны

Хан-Дитер Флик возглавил Барселону. Об этом клуб объявил в соцсетях.

По данным журналиста Фабрицио Романо, немецкий специалист подписал контракт на 2 года с зарплатой в 3 млн евро в год.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Напомним, Флик за свою карьеру успел поработать в Баварии и сборной Германии. С мюнхенцами он выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что президент Барселоны намерен вернуть бывшего спортивного директора.

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