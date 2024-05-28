Дела плохи: Президент Барселоны намерен вернуть бывшего спортивного директора

Каталонцам нужно снова разбираться с финансами.

Жоан Лапорта хочет вернуть Матеу Алемани в Барселону. Об этом сообщает издание Relevo.

Лапорта задумывается о возвращении Алемани, чтобы помочь Барселоне справиться с финансовыми трудностями. Он считает, что Алемани, занимавшийся экономической перестройкой клуба, снова может быть полезен.

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Если Матеу вернется, Лапорта хочет, чтобы он работал вместе с Деку, хотя это маловероятно. Пока Барселона не предприняла шагов для того, чтобы функционер занял свой бывший пост, и неизвестно, удастся ли убедить его вернуться.

Напомним, Алемани работал в каталонском клубе с 2021-го по 2023-й год руководя спортивным блоком.

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