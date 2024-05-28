Известно, сколько Флик будет зарабатывать в Барселоне
Немецкий специалист также имеет ряд бонусов.
Ханси Флик будет получать в Барселоне зарплату в размере три миллиона евро в год чистыми. Об этом сообщает издание As.
Тренер уже в городе, и клуб скоро объявит о его назначении после соглашения с Хави и его штабом. Контракт рассчитан на два года.
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В контракте также предусмотрены бонусы: миллион евро за победу в Лиге чемпионов и 750 тысяч евро за победу в Ла Лиге.
Из-за финансовых трудностей Барселоны с Фликом приедут только два ассистента – Тони Тапалович и Маркус Зорг. Возможен также приход Тьяго Алькантары, который стал свободным агентом.
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