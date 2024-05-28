Кто-угодно, но не Флик: В Барселоне изначально не собирались назначать немца тренером

Ханс-Дитер Флик не был основным кандидатом на пост тренера Барселоны. Об этом сообщает Diario Sport.

В конце января, когда Хави заявил о своем уходе, клуб включил немца в список возможных замен. Хотя Флик очень хотел присоединиться к Барселоне и даже начал учить испанский, после анализа клуб предпочел других кандидатов.

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После продления контракта с Хави и его последующего увольнения клуб решил остановиться на Флике среди всех оставшихся вариантов, коих было не так много.

Напомним, Барселона завершила этот сезон Ла Лиги на втором месте, не сумев завоевать ни одного трофея.

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