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Кто-угодно, но не Флик: В Барселоне изначально не собирались назначать немца тренером

Каталонцы смирились, что не смогли найти варианта получше.
Вчера, 13:51
Ханс-Дитер Флик / Getty Images
Ханс-Дитер Флик / Getty Images

Ханс-Дитер Флик не был основным кандидатом на пост тренера Барселоны. Об этом сообщает Diario Sport.

В конце января, когда Хави заявил о своем уходе, клуб включил немца в список возможных замен. Хотя Флик очень хотел присоединиться к Барселоне и даже начал учить испанский, после анализа клуб предпочел других кандидатов.

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После продления контракта с Хави и его последующего увольнения клуб решил остановиться на Флике среди всех оставшихся вариантов, коих было не так много.

Напомним, Барселона завершила этот сезон Ла Лиги на втором месте, не сумев завоевать ни одного трофея.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ханс-Дитер Флик

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