Барселона вскоре подпишет контракт с экс-тренером Баварии

Каталонская Барселона окончательно определилась с заменой Хави.

Как сообщает Фабрицио Романо, уже послезавтра. 29 мая, Ганси Флик подпишет контракт с «сине-гранатовыми». Официальное объявление произойдет позже.

Немецкий специалист свяжет свое будущее с испанским грандом на 2 года. Его зарплата остается неизвестной.

Ранее Флик тренировал сборную Германии и мюнхенскую Баварию, с которой выиграл Лигу Чемпионов.

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