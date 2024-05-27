Барселона вскоре подпишет контракт с экс-тренером Баварии
Специалист заключит двухлетнее соглашение.
Каталонская Барселона окончательно определилась с заменой Хави.
Как сообщает Фабрицио Романо, уже послезавтра. 29 мая, Ганси Флик подпишет контракт с «сине-гранатовыми». Официальное объявление произойдет позже.
Немецкий специалист свяжет свое будущее с испанским грандом на 2 года. Его зарплата остается неизвестной.
Ранее Флик тренировал сборную Германии и мюнхенскую Баварию, с которой выиграл Лигу Чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!