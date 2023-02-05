Рекорд в день рождения: Роналду и другие самые дорогие игроки 38+ лет

ISPORT рассказывает об очередном рекорде португальского форварда и ветеранов футбола, которые стоили дороже других, несмотря на свой возраст

В этот день, 5 февраля 1985 года, в городе Фуншал на острове Мадейра родился Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.

Спустя годы, сотни голов и десятки трофеев португалец сумел записать в свое резюме очередное достижение - он стал самым дорогостоящим игроком в возрасте 38 лет и старше согласно с Transfermarkt.

Среди самых возрастных футбольных ветеранов затесался один украинец. 6 сентября 2022 года 38-летний голкипер Шахтера Андрей Пятов стоил 700 тысяч евро.

По случаю дня рождения Роналду ISPORT рассказывает про десятку самых дорогих футболистов 38+ лет в истории этого вида спорта.

10. Тьяго Силва (Челси)

Стоимость в 38: 2,5 млн евро (3 ноября 2022 года)

Максимальная стоимость: 40 млн евро (7 января 2013 года)

Бразильский центральный защитник по-прежнему играет на самом высоком уровне, хотя Челси и показывает не лучшие результаты. Но ветеран является настоящим лидером защиты этой команды.

Играя в ПСЖ Тиаго стоил 40 млн евро, но сейчас его цена упала очень сильно, что совсем не удивительно.

9. Йенс Леманн (Арсенал)

Стоимость в 38: 3 млн евро (4 февраля 2008 года)

Максимальная стоимость: 6 млн евро (4 октября 2004 года)

Один из лучших вратарей в истории Арсенала, участник того самого непобежденного состава "канониров", запомнившийся некоторыми неоднозначными моментами, а также далением в финале Лиги чемпионов 2006 года.

К сожалению для самого Йенса и его поклонников, он был одним из тех немецких вратарей, которые стали жертвами Оливера Кана в сборной Германии. Но Леманн все же был №1 Бундестим на домашнем ЧМ-2006 и на ЧЕ-2008.

8. Франк Рибери (Фиорентина)

Стоимость в 38: 3 млн евро (3 июня 2021 года)

Максимальная стоимость: 50 млн евро (17 января 2010 года)

Минувшей осенью француз, проводивший сезон за итальянскую Салернитану, был вынужден завершить карьеру из-за постоянных травм.

Это было уже на закате карьеры. А на самом пике Франк был одним из лучших в мире. За свой выдающийся сезон-2012/13 он заслуживал получить Золотой Мяч - выиграв золотой требл, Рибери был лучшим игроком той Баварии.

7. Брэд Фридель (Астон Вилла)

Стоимость в 38: 3,5 млн евро (13 августа 2010 года)

Максимальная стоимость: 4 млн евро (23 февраля 2009 года)

Фридель был одним из той категории вратарей АПЛ, которые никогда не были топами, но их стабильность позволила им провести на Туманном Альбионе не один сезон.

Свои лучшие годы американец провел в Блэкберне, с которым в 2002 году выиграл единственный трофей в Англии - кубок лиги. Однако оба показателя стоимости Брэд установил уже в составе Астон Виллы, где он провел последние активные игровые годы, после которых была скамейка запасных в Тоттенхэме.

6. Марк Шварцер (Фулхэм)

Стоимость в 38: 3,5 млн євро (1 февраля 2011 года)

Максимальная стоимость: 5 млн евро (4 октября 2004 года)

Добропорядочный последователь дела Фриделя. Свою европейскую карьеру австралийский голкипер начал в Германии, но всемирную известность приобрел в Английской Премьер-лиге.

За 11,5 лет в Мидлсбро Марк выиграл один кубок лиги 2004 года, 5 лет в Фулхэме прошли без трофеев. Перейдя на 1,5 года в Челси он успел зацепить свой второй кубок лиги. И все же он повесил бутсы на гвоздь в 2016 году в статусе чемпиона АПЛ - спасибо за это Лестеру.

5. Дэвид Джеймс (Портсмут)

Стоимость в 38: 3,5 млн евро (23 февраля 2009 года)

Максимальная стоимость: 4,75 млн евро (29 января 2008 года)

Джеймс никогда не отличался надежностью и стабильностью - англичанин любил временами пустить "бабочку". Однако в те времена у Англии были такие проблемы с вратарями, что кандидатуры на замену ушедшему Дэвиду Симену лучше, чем Джеймс, не было.

Будучи воспитанником Уотфорда, Дэвид успел поиграть за Ливерпуль, Астон Виллу, Вест Хэм, Манчестер Сити, Портсмут, Бристоль Сити и Борнмут. Несмотря на то, что ему сейчас 52 года, завершил карьеру Джеймс лишь 7 лет назад в Индии.

4. Эдвин ван дер Сар (Манчестер Юнайтед)

Стоимость в 38: 4,5 млн евро (25 января 2010 года)

Максимальная стоимость: 6 млн евро (4 октября 2004 года)

Когда летом 2005 года ван дер Сар переходил из Фулхэма в Манчестер Юнайтед в возрасте 34 лет, никто не ожидал, что нидерландец застолбит за собой место основного голкипера "красных дьяволов" на следующие 7 лет.

Несмотря на свой возраст Эдвин был невероятен: он совершал безумные сейвы, был сверхнадежен на ленточке, принес манкунианцам кубок Лиги чемпионов в серии послематчевых пенальти в 2008 году, а также установил рекорд АПЛ по серии "сухих" матчей (14 - 1311 минут).

3. Хавьер Дзанетти (Интер)

Стоимость в 38: 4,5 млн евро (11 января 2012 года)

Максимальная стоимость: 11 млн евро (4 октября 2004 года)

Один из главных символов долголетия в европейском футболе. Аргентинец провел в Интере 19 лет, в течение которых он выиграл все, что только можно было.

Дзанетти не был так хорош в атаке, как тот же Майкон в свое время, но его самоотдача в обороне, а также дух лидера, за которым шли одноклубники, не просто так подарили ему капитанскую повязку "нерадзурри" на многие годы.

2. Златан Ибрагимович (Милан)

Стоимость в 38: 5 млн евро (29 декабря 2020 года)

Максимальная стоимость: 46 млн евро (3 декабря 2009 года)

Один из самых титулованных и выдающихся игроков данного списка. Златан выиграл чемпионат с каждой командой, за которую играл, кроме Манчестер Юнайтед. При этом швед остался без Золотого мяча, на который, на самом деле, никогда по-серьезному и не претендовал.

В последние полтора года в Милане его замучили проблемы с коленом, из-за которых он до сих пор не вышел на поле в нынешнем сезоне. Все идет к тому, что будущим летом Ибрагимович завершит карьеру. И вряд ли он будет о чем-либо жалеть - это же Златан.

1. Криштиану Роналду (Ан-Наср)

Стоимость в 38: 20 млн евро (5 февраля 2023 года)

Максимальная стоимость: 120 млн евро (22 октября 2014 года)

И наконец, виновник сего торжества, Man of an hour - Криштиану Роналду. Об этом футболисте можно говорить часами: его голы, достижения, скандалы и проблемы не раз и не два попадали в заголовки газет и статей.

В категории 33-летних он вместе с Лионелем Месси делил лидерство данного ценового сегмента. Однако с каждым последующим годом Криштиану единолично устанавливал рекорд по стоимости - вплоть до 38 лет.

Недавнее далеко не полюбовное расставание с Манчестер Юнайтед явно подпортило ощущение от заключительной части его карьеры. Но когда португалец завершит карьеру, мы будем благодарны за то, что мы собственными глазами наблюдали за противостоянием Роналду и Месси - главного противостояния в истории мирового футбола.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua