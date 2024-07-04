"Ему придется заткнуться": Игрок сборной Испании ответил на слова легенды немецкого футбола

Защитник сборной Испании Аймерик Ляпорт высказался о словах Йенса Леманна о его команде.

Напомним, бывший вратарь сборной Германии дал не так давно интервью, в котором сказал про испанцев испанцев: "Команда детей, невысокие и неопытные".

"Мы не говорили об этом в раздевалке. Это нас не огорчает, я думаю, это нас даже устраивает. Это означает, что если мы их победим, ему придется заткнуться".

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"Его слова не имеют большого значения", – сказал Ляпорт в эфире передачи Radioestadio Noche на Onda Cero.

Напомним, матч Испания - Германия состоится уже в пятницу, 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

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