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"Хочу отправить его на пенсию": нападающий Испании дерзко обратился к Кроосу

Хоселу потроллил своего бывшего одноклубника.
Сегодня, 11:20
Хоселу / Getty Images
Хоселу / Getty Images

В пятницу, 5 июля, сборная Испании сыграет против Германии в рамках 1/4 финала чемпоната Европы-2024.

Форвард сборной Испании Хоселу поделился ожиданиями от поединка.

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"Это будет особенная игра. Не только потому, что я родился в Штутгарте, но и потому что это четвертьфинал Евро.

Мы стремимся завоевать трофей. Несмотря на то, что играть с Тони Кроосом было очень приятно, я все равно хочу отправить его на пенсию в пятницу.

Я люблю Рюдигера, но я хотел бы его нокаутировать. Я разговаривал с Тони на днях. Просто короткий разговор. Я не думаю, что он очень рад, что будет играть с Испанией в четвертьфинале.

Он является основополагающим игроком для Германии. Его игра была ключевой в плане выигранных трофеев «Реала» в этом сезоне. Против него будет тяжелая борьба – он опасный футболист".

Напомним, Кроос завершит карьеру после Евро-2024.

Ранее была названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024.

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Источник: УЕФА

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