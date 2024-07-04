iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игрок сборной Германии: Смотреть наш матч против Испании будет интересно абсолютно всем

Лерой Сане "повышает градус" ожидания четвертьфинала Евро-2024.
Сегодня, 00:17
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images

Вингер сборной Германии Лерой Сане поделился мыслями о грядущем матче против Испании.

По словам немецкого футболиста, всем будет интересно посмотреть поединок этих двух команд.

Читай также: Один из лидеров сборной Германии высказался о четвертьфинале Евро против Испании

"Смотреть этот матч будет интересно абсолютно всем во всем мире. Все ждут этот матч".

Также Лерой рассказал, полностью ли он восстановился от травмы колена, которая беспокоила его в течение прошлого сезона.

"После некоторых матчей Баварии часто уходило по 5-6 дней, чтобы избавиться от боли. Я очень рад, что взял паузу для восстановления и попал на Евро. К сожалению, не могу сказать, что травма полностью вылечена, но после недавних матчей я чувствую себя хорошо", - сказал Сане.
 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия евро-2024 испания

Статьи по теме

Британское издание поставило Англию на последнее место в рейтинге силы четвертьфиналистов Евро-2024 Британское издание поставило Англию на последнее место в рейтинге силы четвертьфиналистов Евро-2024
Арсенал близок к подписанию одного из открытий Евро-2024 Арсенал близок к подписанию одного из открытий Евро-2024
С Шевченко, Суркисом и Гусевым: Украина объявила состав сборной U-19 на Евро-2024 С Шевченко, Суркисом и Гусевым: Украина объявила состав сборной U-19 на Евро-2024
Роналду лидирует на Евро-2024 по неприятному для игроков атаки показателю Роналду лидирует на Евро-2024 по неприятному для игроков атаки показателю
Помочь журналистам

Видео

Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024
Спасительный сейв Гюнока на последней минуте в обзоре матча Австрия – Турция на Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" сыграли вничью с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:59
Определилось место проведения финала Чемпионата мира-2030
Евро-202400:17
Игрок сборной Германии: Смотреть наш матч против Испании будет интересно абсолютно всем
Вчера, 23:45
Европа23:45
Судаков попал в сборную самых дорогих футболистов за пределами топ-5 лиг
Теннис23:15
Ястремская победила представильницу Франции с росийскими корнями на Уимблдоне
Европа22:59
Игрок соперника сборной Украины на Евро перейдет в чемпионат Саудовской Аравии
Другие страны22:39
Месси попал в символическую сборную группового этапа Копы Америка
Европа21:59
Клуб АПЛ потроллил известного инсайдера в видео-представлении своего новичка
Украина21:37
Новичок Динамо: Было неожиданно получить приглашение от такого клуба
Европа20:59
Бенфика Трубина собирается вернуть своего звездного воспитанника
Европа20:18
Шахтер близок к подписанию хорватского полузащитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK