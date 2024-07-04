Игрок сборной Германии: Смотреть наш матч против Испании будет интересно абсолютно всем

Вингер сборной Германии Лерой Сане поделился мыслями о грядущем матче против Испании.

По словам немецкого футболиста, всем будет интересно посмотреть поединок этих двух команд.

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"Смотреть этот матч будет интересно абсолютно всем во всем мире. Все ждут этот матч".

Также Лерой рассказал, полностью ли он восстановился от травмы колена, которая беспокоила его в течение прошлого сезона.

"После некоторых матчей Баварии часто уходило по 5-6 дней, чтобы избавиться от боли. Я очень рад, что взял паузу для восстановления и попал на Евро. К сожалению, не могу сказать, что травма полностью вылечена, но после недавних матчей я чувствую себя хорошо", - сказал Сане.



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