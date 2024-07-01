Один из лидеров сборной Германии высказался о четвертьфинале Евро против Испании

Уже в рамках четвертьфинала Евро-2024 нас ожидает вывеска, которую можно назвать "теневым финалом", а именно матч Германия - Испания.

Игрок "бундестим" Йозуа Киммих поделился мыслями о противостоянии с коллективом Луиса де ла Фуэнте. Универсальный исполнитель считает испанцев самой впечатляющей командой на этом турнире.

"Я бы сказал, что пока Испания была самой впечатляющей командой на Евро. Пока что они уверенно выиграли все свои матчи - это будет тяжелая игра для обеих команд.

Это будет хороший матч, которого с нетерпением ждут все нейтральные болельщики. Легких игр не бывает, но если вы хотите выиграть турнир, нужно проходить Испанию. Эти игры высшего уровня - те, которые вы с нетерпением ждете. У них есть два хороших игрока на флангах. Нам нужно будет найти способы справиться с ними всей командой, и я уверен, что индивидуальных сражений тоже будет немало.

Мы наконец-то хотим снова обыграть Испанию на турнире. Наша цель - просто выйти в следующий раунд. Мы хотим написать свой кусочек истории", - приводит слова Йозуа пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Отметим, что в официальных матчах Германия не побеждала "фурию роху" с 1988 года.

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