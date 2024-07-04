Названа сильнейшая сборная четвертьфиналов Евро-2024
Родоначальники футбола занимают последнее место.
Авторитетный британский портал FourFourTwo составил рейтинг сборных, которые сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы 2024.
По мнению аналитиков, сильнейшей сборной на данный момент является Испани. На втором месте идет Германия, а тройку лучших замыкает Швейцария.
Отметим, что испанцы и немцы сыграют между собой в четвертьфинале турнира.
Рейтинг участников четвертьфинала Евро-2024
- Испания
- Германия
- Швейцария
- Турция
- Нидерланды
- Франция
- Португалия
- Англия
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