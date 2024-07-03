Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Аналитики определили шансы команд на успех.
Состоялись матчи 1/8 финала чемпионата Евро-2024, по итогам которых определились пары четвертьфинала.
Авторитетный статистический портал Opta оценил шансы сборных на победу в турнире.
Читай также: Определились все четвертьфиналисты Евро-2024
Главным фаворитом называется сборная Испании - 19.48%. В тройку входят сборные Англии и Франции.
Фавориты Евро-2024 по версии Opta
Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты Евро-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!