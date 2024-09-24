Барселона начала переговоры с экс-воротарем Ювентуса

Каталонская Барселона находится в поисках нового вратаря вместо травмированного Марка-Андре тер Штегена.

Как сообщает издание Meczyki, «сине-гранатовые» начали переговоры с Войцехом Щенсны. Детали пока неизвестны.

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Издание отмечает, что о результате разговоров говорить рано, но поляк хотел бы вернуться в футбол.

Отметим, что Щенсны объявил о завершении карьеры летом этого года после того, как не нашел новый клуб по окончанию контракта с Ювентусом.

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