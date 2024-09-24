Довбик мог получить в тренеры экс-наставника Барселоны

Рома планировала подписать другого специалиста на место уволенного Даниэле де Росси, пишет Romapress со ссылкой на Corriere dello Sport.

Напомним, что итальянец был уволен в середине сентября из-за неудовлетворительніх результатов.

В шорт-листе Ромы были Стефано Пиоли и Франческо Фариоли, однако также клуб сделал предложение Хави.

Экс-наставник Барселоны на текущий момент безработный, однако он все равно "мягко отклонил" предложение римского клуба.

Тогда Рома и решила обратиться к Ивану Юричу, который начал свою работу с разгромной победы над Удинезе.

Ранее также капитан Аталанты шуткой отреагировал на перенос матча.

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