Капитан Аталанты шуткой отреагировал на перенос матча из-за погодных условий
Мартен де Рон удачно оценил ситуацию.
Капитан Аталанты Мартен де Рон отметился удачной шуткой в социальных сетях.
Напомним, накануне был перенесен матч Серии А между бергамасками и Комо. Дело в том, что из-за плохой погоды стадион залило водой.
Де Рон опубликовал в своем Твиттере фотографию домашней арены, прифотошопив туда себя с различными пляжными вещами.
"Для тех, кто за границей: так выглядит бабье лето в Италии", - подписал фото хавбек.
For the people abroad: this is Italian Indian Summer. pic.twitter.com/aVuojPhWJ2— Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2024
Ранее также сообщалось, что Миколенко вернулся к тренировкам.
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