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Капитан Аталанты шуткой отреагировал на перенос матча из-за погодных условий

Мартен де Рон удачно оценил ситуацию.
Сегодня, 14:30
Мартен де Рон / Getty Images
Мартен де Рон / Getty Images

Капитан Аталанты Мартен де Рон отметился удачной шуткой в социальных сетях.

Напомним, накануне был перенесен матч Серии А между бергамасками и Комо. Дело в том, что из-за плохой погоды стадион залило водой.

Де Рон опубликовал в своем Твиттере фотографию домашней арены, прифотошопив туда себя с различными пляжными вещами.

"Для тех, кто за границей: так выглядит бабье лето в Италии", - подписал фото хавбек.

Ранее также сообщалось, что Миколенко вернулся к тренировкам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мартен де рон

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